Киев, 27 марта, 2019, 08:17 — ИА Регнум. С 1 апреля украинские энергетики могут отключить от электричества около 40 водоканалов, сообщила 26 марта газета «Сегодня».

Василий Перов. Очередная у бассейна. 1865

Под угрозой отключения находится, в частности, Днепропетровск и соседние населённые пункты — Аулы, Верхнеднепровск, Днепродзержинск (переименован в Каменское), Кринички и Новомосковск.

Предприятие «Аульский водопровод», поставляющее воду в населённые пункты Днепропетровской области, должно за электроэнергию 27 млн гривен или чуть более $1 млн. Общий долг 22 водоканалов в различных регионах Украины составляет 101 млн гривен или более $3,7 млн. Ещё 16 водоканалов не заключили договора о поставках электричества и также могут быть отключены от сети.

Как сообщало ИА REGNUM, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в январе 2019 года долги за коммунальные услуги на Украине увеличились на 12,6%. Политик призвал правительство списать долги населения, поскольку в противном случае стране грозит коллапс коммунального хозяйства.

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