Киев, 27 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В преддверии президентских выборов на Украине, которые состоятся 31 марта, президент страны Пётр Порошенко назвал своих главных союзников и оппонентов. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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По словам украинского лидера, на президентских выборах в стране его основной противник — президент России Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент — единственный, и я не стыжусь этого и говорю открыто, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — сказал Порошенко.

При этом в качестве своего союзника, того, с кем он готов объединиться, глава Украины назвал украинский народ.

Порошенко отметил, что всё, что ослабляет Украину, усиливает Путина, поэтому перед гражданами страны стоит выбор: «или мы за Украину, или мы за Россию».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко уже не первый раз упоминает российского лидера в своих выступлениях в преддверии выборов. В декабре 2018 года он заявил, что, в случае переноса президентских выборов на Украине, все выгоды от ситуации получит российский президент Владимир Путин. По словам главы украинского государства, в ситуации с переносом выборов «будет только один победитель, имя которому — господин Путин». Порошенко добавил, что «такого шанса» российскому лидеру украинские власти не дадут.

Накануне, 26 марта, в своей речи по случаю пятой годовщины создания Национальной гвардии Украины Порошенко заявил, что Путин «не оставит Украину в покое и попытается сорвать украинские выборы». По его словам, Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации на Украине.