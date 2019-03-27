Якутск, 27 марта, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Истинная причина волнений среди населения России — это то, что страной фактически управляет «Единая Россия» — партия, возглавляемая председателем правительства страны Дмитрием Медведевым. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя прошедшие недавно в Якутске многочисленные акции протеста против мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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«Недовольство растёт и выплескивается по самым разным поводам, как это сейчас произошло в Якутске. Но настоящая проблема — именно в монополизации власти, — констатировал Федот Тумусов. — 341 мандат у «Единой России». В итоге «партия власти», а на самом деле — партия бюрократии, полностью и безраздельно правит страной. Глава правительства Медведев — её лидер. Идеологии у неё нет, иначе не возникали бы один за другим скандалы то с «макарошками», которые нам советуют есть её члены, то с «государством, которое не просило нас рожать», то с «это не цены высокие, а вы мало зарабатываете». Список таких фраз, после каждой из которых ЕР спешит оправдаться, давно уже перешёл из количества в качество. Качество, говорящее о том, что это не ошибки, не оговорки, а «проговорки»: именно так, на самом деле, в «Единой России» и думают и уже не в силах сдерживать то, что на уме».

Депутат также назвал следствием того, что представители «Единой России» заняли большинство кресел в Госдуме, бюджет, в котором на чиновников и силовые структуры тратится больше средств, чем на социальную сферу, и в итоге «социальная часть бюджета напоминает тришкин кафтан». Следствиями этого, в свою очередь, являются в том числе дефицит авиабилетов на Дальнем Востоке и введение платных медицинских услуг.

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«Если человек приходит в государственную клинику, то с него там не должны брать деньги. А что происходит сейчас у нас? Без денег — ждите минимум месяц, с деньгами — хоть завтра. А должно быть для всех бесплатно и хорошо. Если человек хочет в платную клинику — нет вопросов, но он должен иметь качественную альтернативу. Что, разве такой законопроект принят? Или, может быть, принят другой предложенный мной документ — об устранении из отношений государства и пациента фирм-страховщиков, просто прокачивающих через себя деньги? Сколько этих денег при этом в них оседает? Ведь все эти суммы могли бы повышать качество медуслуг, а не кормить армию бюрократов. Но как только в ЕР слышат про бюрократию, так сразу понимают: это — свои, это — родные. Потому что такой политической силы — «Единая Россия» — не существует. Кто они? Правые, левые, консерваторы, либералы? Они — чего изволите. Они — партия скрепок и исходящих, вырастающих в особняки и лимузины», — высказал мнение депутат.

Федот Тумусов напоминает, что был отклонён и его законопроект о помощи больным диабетом, и множество других социальных законопроектов — от бесплатного обеспечения необходимыми лекарствами до корректировок в области пенсионного обеспечения.

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«Сколько мы требовали, настаивали, вносили поправок и собственных вариантов пенсионной реформы, запрещающих повышение возраста и возвращающих, что отнятые пенсионные накопления, что отнятую в последние годы индексацию. Всё тщетно. И всё потому, что партия власти — антисоциальной власти — совершенно осознанно работает против людей. Люди стали новой нефтью: из них нужно досуха выкачать деньги и силы, а потом бросить и пировать на отнятое. Это не слова, а реальность, ведь за два года число долларовых миллиардеров в России выросло с 77 до 106 человек (данные апреля 2018 года). За прошлый год мы вышли на первое место в мире по приросту мультимиллионеров, — сказал также Федот Тумусов, напомнив, что если доходы населения падают, а число богачей растёт — «значит, увеличивается социальное расслоение, значит, формируются уже даже не классы, а почти касты. Каста чиновников и олигархов и каста тех, на ком они зарабатывают».

По его мнению, все эти причины и приводят к тому, что многие жители России переезжают из страны: поток иммиграции вырос с 32,5 тыс. в 2009 году до 377 тыс. в 2017-м. Из года в год растёт отток капитала из страны, и в 2018 году он составил 67,5 миллиарда долларов. Всё это Федот Тумусов назвал естественной реакцией на ту политику, которую проводит «Единая Россия»: «Те, кто может, бегут с деньгами. Те, кто не может, — остаются здесь».

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Как сообщало ИА REGNUM, после того как гражданин Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска, в столице республики прошло два митинга, посвящённых беспределу со стороны мигрантов. Одна из этих акций протеста собрала порядка 6 тыс. человек, люди активно выражали своё возмущение тем, как гастарбайтеры ведут себя на территории республики.

Многие депутаты госсобрания Якутии пришли к выводу, что мигранты — только повод для недовольства, а истинная причина волнений заключается в бедности якутян и высоком уровне безработицы в республике.

«Мы должны понимать, что это не противостояние киргизам, а социальный всплеск. Накопившиеся социальные проблемы выплыли наружу, а изнасилование девушки стало тому детонатором», — высказывала мнение депутат Сулустана Мыраан.