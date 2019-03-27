Москва, 27 марта, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Клиенты Сбербанка в ближайшее время смогут менять пин-код своей карты через приложение для смартфона. Об этом 26 марта сообщили «Известия».

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Заместитель председателя правления компании Светлана Кирсанова во время пресс-конференции пояснила, что клиенты Сбербанка стали часто забывать код, в организации это связывают с ростом популярности сервисов оплаты Apple и Google. Представитель банка сообщила, что его специалисты уже занимаются разработкой соответствующего сервиса.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что журнал Forbes, основываясь на оценках отечественных и зарубежных рейтинговых агентств, составил рейтинг самых надежных банков России. Сбербанк оказался в нём на четвертом месте.