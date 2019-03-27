Луганск, 27 марта, 2019, 07:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ осуществили семь обстрелов территории ЛНР, заявили 27 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Алмазная, Донецкий, Желобок, Золотое-5, Калиново-Борщеватое и Фрунзе.

В направлении города Алмазная ВСУ выпустили 25 снарядов из гаубиц калибра 152 мм и десять снарядов калибра 122 мм.

По Калиново-Борщеватому были выпущены шесть мин калибра 120 мм. В направлении населённых пунктов Донецкий, Золотое-5, Желобок и Фрунзе ВСУ выпустили 15 мин калибра 82 мм. Украинские силовики также применили гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР около 120 единиц боеприпасов.

В результате обстрела населённого пункта Фрунзе была ранена женщина 1938 года рождения, лёгкую контузию получил школьник.

Читайте также: Во время обстрелов ЛНР пострадали два мирных жителя — Народная милиция