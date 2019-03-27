Москва, 27 марта, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа. Такая инициатива в настоящее время прорабатывается в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Сейчас, согласно действующему законодательству, сельские женщины трудятся по 36 часов в неделю и получают полную зарплату. В то время как у всех остальных граждан рабочая неделя составляет 40 часов. Эту норму, которая была узаконена ещё в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года, Минтруд планирует либо отменить как устаревшую, либо инкорпорировать в действующее законодательство. При этом никаких аргументов и пояснения в ведомстве не приводят.

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Против этой инициативы выступил профсоюз работников агропромышленного комплекса. Там считают, что сельским женщинам необходимо дополнительное время для ведения домашнего хозяйства. Как отметила зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова, хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока. Кроме того, осложняется сельский труд и климатическими условиями, а также сложным графиком работ.

«Мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — приводит газета «Известия» слова Юровой.

По мнению экспертов, увеличение продолжительности рабочей недели лишит женщин возможности выращивать продукты на личных участках, что в свете низких зарплат на селе позволяет семье сохранять достойный уровень жизни. Кроме того, уверены специалисты, такая инициатива может привести к росту безработицы.

Добавим, что, по данным Росстата, в настоящее время в сельской местности проживают 37,6 млн человек, из которых 20,3 млн — женщины. Официально трудоустроены и пользуются правом на короткую неделю 12,9 млн селянок.