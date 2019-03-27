Колумбус, США, 27 марта, 2019, 07:41 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Goodfon.ru Хоккейная шайба

В составе «Коламбуса» шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин, также отличились Райан Дзингел, Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 88 очков в 76 матчах. «Айлендерс» идут на восьмом месте, в активе команды 95 очков в 77 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

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