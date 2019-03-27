Салават, Башкирия, 27 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Директор роддома в башкирском Салавате Альбина Фатыхова, насмешившая персонал отчетом о зарплатах в учреждении, отказалась говорить о собственном заработке. Фатыхова сослалась на коммерческую тайну, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Глава учреждения пояснила, что в своем докладе приводила данные о средних зарплатах.

«Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше», — отметила Фатыхова.

Максимальные и минимальные зарплаты, по ее словам, являются конфиденциальными сведениями — это персональные данные каждого сотрудника. Все врачи и медсестры получают расчётки, где указано, кто и сколько получил за каждый месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи сотрудников роддома с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой Фатыхова рассказала, сколько получают врачи, акушерки и младший медперсонал. Медики отреагировали на это громкими аплодисментами и смехом. Директор роддома заявила, что такая реакция — «запланированный сценарий».

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