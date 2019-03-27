Лангкави, Малайзия, 27 марта, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад посетил стенд «Вертолетов России» на 15-й Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019, сообщила пресс-служба российского холдинга.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ми-171А2

В ходе визита Махатхир Мохамад познакомился с новейшими российскими разработками в области вертолетной техники и получил в подарок модель вертолета Ми-171А2 в той же самой ливрее, в которой вертолёт принимал участие в демонстрационном туре по Юго-Восточной Азии.

Напомним, что в рамках этого тура участники авиакосмического салона Airshow China в Чжухае (Китай), а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии ознакомились с возможностями вертолётов Ансат и Ми-171А2. Натурная демонстрация новейшей российской техники в этих странах позволила достичь конкретных договоренностей и сформировать обширный портфель заказов.

Выставка LIMA 2019 проходит с 26 по 30 марта в Малайзии на острове Лангкави. Её участниками являются более 500 компаний из 40 стран мира. В постоянную экспозицию выставки включено более 100 единиц авиатехники, а в порту представлено более 60 кораблей.

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