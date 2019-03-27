Топчиха, Алтайский край, 27 марта, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю с участием эксперта Росздравнадзора провели внеплановую документарную проверку скандально известной Топчихинской ЦРБ, в стенах которой от острой коронарной недостаточности умерла женщина, перенёсшая несколько инфарктов (в приёмном покое больную продержали несколько часов, а потом вместо реанимации положили в обычную палату). Как сообщила ИА REGNUM дочь покойной — Татьяна Афанасьева — в официальном ответе надзорного ведомства сказано о выявленных в ЦРБ нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Топчихинская ЦРБ

В том числе, речь идёт о нарушении порядка диспансерного наблюдения, нарушении порядков оказания медицинской помощи взрослому населению по профилям: «эндокринология», «нефрология», «терапия», а также больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В официальном ответе также сказано, что главному врачу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, и что данные результаты проверки направлены в региональный минздрав и прокуратуру «для принятия мер в рамках имеющихся полномочий».

«Но, как мы знаем, следственные органы уже неоднократно заявляли, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела. А всё потому, что опрошенные в ходе проверки должностные лица заявили, что имеющиеся у пациентки заболевания изначально «обусловили неблагоприятный исход в виду низкого реабилитационного потенциала». И это не смотря на то, что сотрудники Топчихинской ЦРБ в приватном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM неоднократно говорили, что они не сделали всё возможное, чтобы пациентка осталась жива.

Два часа женщину, перенёсшую три инфаркта, продержали в приёмном покое, а сопровождавшего её соцработника в это время отправили за документами, подтверждающими предыдущие инфаркты. Реанимация на тот момент не работала и больную положили в обычную палату, не проведя никаких дополнительных обследований. Между тем, ответ местного минздрава и следствия по данному несчастному случаю настораживает медиков Топчихинской ЦРБ, знакомых с произошедшим: они говорят, что не сходится ни указанное время смерти, ни время поступления в стационар», — пояснила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кресло, в котором пациентку Топчихинской ЦРБ, перенёсшей три инфаркта, два часа держали в приёмном покое

В общественной приёмной общероссийского движения «За реальные дела» (Москва), благодаря которому удалось подтвердить наличие в Топчихинской ЦРБ нарушений (у алтайского минздрава на этот счёт железная «отмазка»: в октябре 2018 года врио замминистра Сергей Насонов ответил, что, согласно п.1,2 ст.13 ФЗ «Об основах здоровья граждан РФ», у дочери нет правовых оснований для ознакомления с документами, отражающими состояние здоровья и диагноз матери) сообщили, что в ближайшее время топчихинский стационар посетят депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, представляющие комитет по здравоохранению и науке.

Напомним, за смерть Валентины в Топчихинской ЦРБ никто даже не извинился. Известно, что с 2014 по 2018 год из этого медучреждения уволились 47 специалистов. Причём многие, с кем довелось поговорить лично, утверждают, что причина — в пристрастном отношении главврача, в придирках и словесных унижениях руководства ЦРБ, в постоянных штрафах и недоплатах.