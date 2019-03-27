Москва, 27 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки обеспечивают своё господство двумя взаимодополняемыми средствами: навязываемой финансовой системой и военной мощью, ее поддерживающей, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

"Есть одна держава, и мы все ее знаем. У нее есть две неконкурентные способности: она печатает деньги, денежный станок, и она преобладает в авианосцах и всем прочем. Поэтому авианосцы используются, чтобы засунуть эти деньги тем, кто не хочет их брать, а деньги она печатает, чтобы делать авианосцы», — заявил политолог, комментируя высказывания некоторых гостей студии о конкуренции в мировой политике, в которой побеждает самый достойный.

Как неоднократно заявлял политолог, США уже давно взяли на вооружение формулу гегемонии, которая чем-то напоминает модель расширенного воспроизводства товаров Карла Маркса, которая звучит как «товар — деньги — товар' [штрих]». США же сейчас обеспечивают модель «деньги — авианосцы — деньги' [штрих]».