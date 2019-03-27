Москва, 27 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 марта завершились небольшим ростом на 1,12%. Цена на Brent в ходе американских торгов повышалась до $68,19. Котировки росли несмотря на укрепление американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Economy.vn Нефть

Участники рынка следят за событиями в Венесуэле. Они покупают фьючерсы на нефть из-за обеспокоенности по поводу экспорта нефти страны (попытка госпереворота и отключение электроэнергии).

В конце дня некоторое давление на рынок оказал отчет от Американского института нефти (API). Согласно последним данным, в США за неделю до 22 марта запасы нефти увеличились на 1,93 млн, а запасы бензина сократились на 3,47 млн, дистиллятов — на 4,28 млн баррелей.

Если они совпадут с данными минэнерго США, котировки продолжат расти, так как запасы нефтепродуктов тоже играют важную роль в отчете.

Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,15%. Покупатели почти полностью отыграли потери, которые они понесли с 21 марта. Осталось в очередной раз пройти сопротивление $68,30, и откроется дорога к $69,30. Технически ничего не мешает росту цены.

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