Медногорск, Оренбургская область, 27 марта, 2019, 06:52 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области в ночь на 27 марта произошёл пожар в жилом деревянном доме. Жертвами пожара стали четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Пожарный

По данным ведомства, на ликвидацию пожара потребовалось более шести часов. Площадь горения составила 60 квадратных метров. Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили в доме тела четырёх человек: мужчины 1980 г. р. и женщины 1984 г. р., а также двух детей — мальчика 2015 г. р. и девочки 2017 г. р.