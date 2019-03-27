Украинский Донбасс взывает о помощи, в РФ нашли слабое место: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Украинский Донбасс умоляет Киев спасти от катастрофы;
- Набиуллина назвала слабое место российской экономики;
- В России доля убыточных организаций достигла 35,8%;
- Руководители «Липецкого станкостроительного предприятия» арестованы;
- МЭШ не планируют вводить в детских садах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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