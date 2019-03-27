Якутск, 27 марта, 2019, 06:57 — ИА Регнум. В Якутии, где после акций протеста руководство республики и её столицы обещало активизироваться в направлении борьбы с незаконной миграцией, фактически отсутствуют подходящие для содержания и обслуживания граждан из других стран помещения. Управление по вопросам миграции замминистра МВД республики Владимир Климов назвал проблемным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Подразделение в целом проблемное, — цитирует Климова News.Ykt.ru, — оно было передано нам в 2016 году после сокращения штата сотрудников на 30%. Тем не менее в 2018 году подразделением было возбуждено 236 уголовных дел по статье «Организация незаконной миграции».

Отдельной проблемой, по словам Владимира Климова, является то, что здание миграционного управления старое, «не ремонтировалось с прошлого века» и давно не отвечает современным требованиям к помещениям, в которых гражданам должны предоставлять госуслуги.

Однако советник главы Якутии Татьяна Тарасова, отвечая на запрос ИА REGNUM об условиях для работы с мигрантами, не упомянула об этой проблеме, констатировав только, что в республике есть рассчитанный на 42 человек спецприёмник для находящихся в Якутии нелегально иностранных граждан.

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«Высылка из России может быть за счёт мигранта; приглашающей стороны, которая взяла на себя ответственность за иностранца; посольства страны, из которой прибыл мигрант; различных общественных организаций; бюджетных средств РФ. Каждый раз это решается индивидуально в зависимости от ситуации», — пояснила Татьяна Тарасова. Отметив, что переводчики для работы с мигрантами в регионе есть.

В администрации главы региона также отметили, что решение о принудительной депортации нелегалов принимается только в том случае, если мигрант, который должен быть депортирован, не сделал это самостоятельно и добровольно.

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В 2018 году региональное управление по вопросам миграции выявило 5 700 нарушений миграционного законодательства и приняло решение оштрафовать нарушителей на общую сумму 12 млн рублей. 465 иностранцев были выдворены за пределы республики. В отношении 994 иностранцев было вынесено решение о запрете на въезд на территорию России. 256 предпринимателей и юридических лиц были привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства при привлечении иностранной рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как гражданин Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска, в столице республики прошло два митинга, посвящённых беспределу со стороны мигрантов. Одна из этих акций протеста собрала порядка 6 тыс. человек, люди активно выражали своё возмущение тем, как гастарбайтеры ведут себя на территории республики.

Позже выяснилось, что изнасиловавший женщину мигрант должен был быть выдворен из России задолго до совершения этого преступления, так как ранее уже 13 раз привлекался к ответственности за нарушения КоАП РФ — согласно законодательству, вопрос о выдворении из России граждан других стран должен ставиться уже после совершения двух административных правонарушений.