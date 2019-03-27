Красноярск, 27 марта, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Гора Вышка, расположенная в устье реки Базаиха в Красноярске, начала разрушаться. Эту ситуацию власти Красноярска обсудили 26 марта на выездном совещании. Специалисты опасаются, что с горы может сойти оползень. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в зону риска попадают восемь домов по улице Базайской — №№ 2, 4, 8, 8а, 25, 27, 29, 29а.

Admkrsk.ru Гора Вышка разрушается в Красноярске

Городские власти заверили, что взяли ситуацию под контроль. На дороге вдоль ул. Базайской установлены дорожные знаки, предупреждающие о возможном сходе камней. Проблемный учаcток ограждён бетонными блоками, добыча нерудных материалов на нём запрещена. Жители близлежащих домов предупреждены о возможной опасности. Им предложили места в жилом маневренном фонде.

Склон горы исследуют сотрудники специального конструкторско-технологического бюро «Наука» Красноярского научного центра СО РАН. Ведётся постоянный мониторинг геологических процессов. После этих работ специалисты должны предложить конкретные мероприятия по ликвидации сложившейся ситуации.

«Специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием склона. При угрозе схода будут приняты меры — от закрепления склона до сооружения подпорной стены», — прокомментировал руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Валерий Коротков.

В мэрии напомнили, что основной причиной смещения горных пород является незаконная добыча камня у подножия горы.

Напомним, о том, что в Красноярске гора Вышка может обрушиться на частные дома, стало известно 21 марта 2019 года. Тогда же появилась информация, что ситуацию спровоцировал владелец одного из коттеджей, разрешивший добычу стройматериала на своем участке.

Начальная цена контракта на обследование склона составляет 499 тысяч рублей, сообщают «Дела.ru».