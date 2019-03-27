Форт-Лодердейл, США, 27 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

Сообщается, что в результате пожара без электроэнергии остались около 900 домов. Ряд очевидцев отмечает, что в районе электростанции были слышны взрывы. Сведений о пострадавших не поступало. Ремонтные службы пообещали жителям восстановить энергоснабжение в ближайшие несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Нью-Йорке произошел взрыв на заводе Astoria East and North Queens Con Ed. Тогда на предприятии взорвался трансформатор электростанции. В результате аварии в городе произошли локальные отключения электроэнергии.