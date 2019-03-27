Москва, 27 марта, 2019, 06:01 — ИА Регнум. После объявления конца истории по факту краха коммунизма, победившие его силы повели человечество к отказу от восхождения, чтобы оно захотело потом нисходить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Константин Федорович Юон. Новая планета. 1921

"А главный вопрос возникает самый простой… а к чему человек восходит? Изначально, для религиозного человека… есть восхождение к Богу, а если не к Богу, то к чему? И было сказано — к Новому Человеку. К Человеку с большой буквы, говорил Экзюпери, к Новому Человеку, говорили коммунисты. А теперь оказывается, что восхождения нет вообще. Этот вопрос уже не идеологический, а в самом деле метафизический», — заявил Кургинян.

В сложившейся ситуации, если нет консенсуса глобального общечеловеческого восхождения, то рано или поздно человечество заявит, что оно хочет нисходить и деградировать. И этот процесс уже пошел, отмечает Кургинян: после декоммунизации мгновенно последовала дехристианизация.