Москва, 27 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Нарушений прав российских граждан в сфере персональных данных со стороны визового центра VFS не обнаружено, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

Комментируя итоги проверки после сообщений в СМИ о нарушениях, которые якобы допускаются международным визовом центром VFS на территории РФ, ведомство отмечает, что в деятельности компании «отсутствуют факты, свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных».

Отметим, что ООО «ВиЭф Сервисес» — компания, которая на территории РФ представляет центр VFS, занимается международными соглашениями о визовой поддержке. Деятельность компании «реализуется на основании заключенных с дипломатическими миссиями договоров».

В Роскомнадзоре отметили, что обработка персональных данных в рамках такой деятельности является законной.

Напомним, проверка Роскомнадзора началась после того, как в СМИ появились сообщения, будто бы VFS передаёт иностранным спецслужбам личные данные российских граждан.