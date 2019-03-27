Москва, 27 марта, 2019, 05:39 — ИА Регнум. С крахом коммунистической идеологии, советского блока и СССР произошел также и крах глобальной системы, которая ранее базировалась на балансе идеологий, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Томас Кутюр. Беглец

По словам эксперта, в XXI веке само понятие идеологий вышло на совершенно новый уровень. Если раньше, в прошлые века, идеологии были очевидны и суть их декларировалась прямо: есть коммунизм, есть капитализм, к примеру, и эти идеологии, несмотря на наличие и других моделей, по существу в XX веке шел спор между этими двумя идеологиями.

После крушения СССР и краха коммунистической идеологии оказалась, что идеологии, по сути дела, друг друга подпирали, а после конца одной из них мир начал коренным образом переустраиваться, и в результате этого переустройства практически ничего уже не осталось от капиталистической идеологии. И тогда был объявлен конец истории, ссылаясь на наработки последователей гегельянства, которые затем были оформлены в работах Френсиса Фукуямы.

«Это такая библиотека, в которой уже новизны не будет никакой: все будут перебирать книги, а потом все просто свернётся. Это ужасный мир. Но они же не сказали только об этом, они сказали дальше, что это конец гуманизма, конец проекта «Человек», конец бог знает чего еще, конец человека как такового. Это же единый пакет, нельзя, чтобы история кончилась, а человек остался», — заявил эксперт.