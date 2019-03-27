Нижний Новгород, 27 марта, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Пока следователи расследуют уголовное дело по факту уклонению от уплаты налогов импортёром алкогольной продукции ООО «Юта-НН», в Арбитражном суде Нижегородской области готовятся к рассмотрению дела о банкротстве компании. Один из кредиторов общества обратился с соответствующим иском, обоснованность которого судья рассмотрит 23 апреля 2019 года, а расследование уголовного дела продолжается, уже выявлен фиктивный документооборот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Вино в бутылках

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») было возбуждено в отношении ООО «Юта-НН» третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области. Следствие считает, что компания-импортёр алкоголя для уклонения от уплаты налогов осуществляла фиктивный документооборот с юрлицами, с которыми реальных правоотношений не имела. Это было сделано «для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость». Общий объём сомнительных вычетов только за 2−3 квартал 2018 года составил более 38,6 млн рублей. На сегодня в офисах, на складах компании и в квартирах должностных лиц проводится выемка документов, изъятие вещдоков. Расследование продолжается.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юта-НН» учреждено через реорганизацию ЗАО «Юта-НН» 31 января 2006 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля напитками, уставный капитал — 10 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников — около 150 человек. Гендиректор — Сергей Моторкин, который также числится руководителем ещё трёх нижегородских компаний — ООО «Алгоритм», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Гармония» (численность работников — свыше 600 человек, работает с 1995 года) и ООО «Юта». Все компании работают в сфере торговли напитками, и у всех одни и те же владельцы, что и у ООО «Юта-НН» — Олег Терехин и Максим Шапошников. У них, помимо Нижегородской области, есть бизнес в сфере торговли в Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Саратовской, Пензенской, Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях. В частности, Терехин является президентом и соучредителем общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта Нижегородской области», владеет торгующими алкоголем ООО «Традиция Йошкар-Ола 1», ООО «Традиция Чебоксары 1», а Терехин и Шапошников совместно с иностранной компанией «Фесварез Лимитед» выступают совладельцами ивановского торгового ООО «Гармония», где работают свыше 130 человек, и одноимённого ООО в Кировской области (но уже без иностранного оффшора). На балансе бизнесменов — ООО «Традиция Ярославль», ООО «Традиция Саратов» и десятки других компаний.

На официальном сайте компании «Юта-НН» уточняется, что она работает в профессиональном винном бизнесе с 1999 года, специализируясь на импорте вина и крепкого алкоголя из Европы и дистрибуция спиртных напитков по всей России.

Банкротные претензии к ООО «Юта-НН» выставило московское ООО «Интел», иск был подан 4 февраля 2019 года, сумма исковых требований — 27 853 395,08 рубля, которая взыскана вступившим в законную силу решением суда. Слушания дела несколько раз откладывались.

«В судебном заседании представитель заявителя ходатайствует об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора, указывая, что должником часть задолженности уже погашена. Представитель должника ходатайство об отложении поддержала», — отмечалось в определении суда.

В этот раз заседание назначено на 23 апреля 2019 года.