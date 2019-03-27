Благовещенск, 27 марта, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Строительство крупнейшего в мире Амурского газоперерабатывающего завода на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» в Амурской области будет профинансировано «Газпромом», ВЭБ, а также китайскими и европейскими кредиторами, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sergeeva Ana Амурский Газоперерабатывающий завод

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«Ожидается, что новый завод будет крупнейшим в мире по производству гелия, вторым по объёму переработки газа, обеспечит необходимое качество метана, который поставляется с месторождений Восточной Сибири по газопроводу «Сила Сибири», и переработку природного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Благодаря этому заводу должно появиться до 3 тыс. новых рабочих мест», — заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

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«Бюджет проекта составляет порядка 19 млрд евро. Участие ВЭБа предполагается в объёме 1,5 млрд евро, в то же время это тот вклад, который должен способствовать завершению этого масштабного проекта, имеющего стратегическое значение для развития страны», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Амурской области рассчитывают, что компания СИБУР в 2019 году примет решение о строительстве газохимического комплекса на территории региона. Речь идет о планах лидера нефте‑ и газохимической отрасли России компании СИБУР по строительству в Свободном газохимического комбината, который получит возможность работать в тесной производственной связке с еще одним строящимся в Свободном промышленным гигантом — газоперерабатывающим заводом «Газпрома».

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Строящийся в городе Свободном Амурский газоперерабатывающий завод будет крупнейшим предприятием такого профиля и вторым в мире по объему переработки. Предприятие будет осуществлять подготовку природного газа для поставок в Китай, а также производить гелий, сжиженный углеводородный газ, пентан-гексановую и этановую фракции. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год.