Белфаст, Великобритания, 27 марта, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Каждый десятый человек умирает из-за сидячего образ жизни, пишет Journal of Epidemiology & Community Health.

Офисный работник

Такие выводы сделали учёные из университета Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания). Проблема — в ожирении из-за гиподинамии, а также высоком уровне холестерина. Такой образ жизни ведёт к болезням сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать диабет.

В числе стран, где эта проблема стоит весьма остро, названа Великобритания: здесь треть людей болеет из-за мало подвижного образа жизни, ежегодно смерть констатируют у 70 тысяч человек.