Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
Белфаст, Великобритания, 27 марта, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Каждый десятый человек умирает из-за сидячего образ жизни, пишет Journal of Epidemiology & Community Health.
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Такие выводы сделали учёные из университета Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания). Проблема — в ожирении из-за гиподинамии, а также высоком уровне холестерина. Такой образ жизни ведёт к болезням сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать диабет.
В числе стран, где эта проблема стоит весьма остро, названа Великобритания: здесь треть людей болеет из-за мало подвижного образа жизни, ежегодно смерть констатируют у 70 тысяч человек.