Магадан, 27 марта, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Магадан не получил денег на борьбу с бродячими собаками, а потому некорректно винить руководство города в том, что эта проблема не решается. Об этом заявил мэр столицы Колымы Юрий Гришан, подчеркнув при этом, что вакцины от бешенства в городе нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Mr_Incognito_ Собака

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«От заместителя министра здравоохранения и демографической политики области прозвучало, что в Магаданской области антирабической вакцины нет, потому что это дорого, но мы этого не принимаем. Заявить, что вакцины против бешенства нет, потому что она дорого стоит, считаю, что это вопиющий факт, она обязана быть в лечебных учреждениях. Мы не можем рисковать», — цитирует Юрия Гришана РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».

Что касается средств на борьбу с безнадзорными животными, то на эти цели город должен был получить 2,1 млн рублей, но эти деньги не пришли.

«Подрядчик — общественная организация «Право на жизнь» — сейчас никаких средств не получает, и некорректно от него требовать надлежащего исполнения неоплаченных обязательств», — констатировал мэр, пояснив, что компания должна была осуществлять отлов, транспортировку и содержание животных на контрактных условиях и в пределах средств, которые, как предполагалось, получит на эти цели город.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта на гуляющих по Магадану троих детей напали бродячие собаки. От их укусов сильно пострадал пятилетний мальчик, ребёнку была сделана операция. В регионе начата доследственная проверка с целью установления возможного наличия состава преступления в действиях должностных лиц, в чьи обязанности входит проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Магадана.