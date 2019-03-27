Казань, 27 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. В Татарии, где с 2016 года наблюдалось явление, получившее название «банкопад», оставившее без лицензий сразу шесть финансово-кредитных организаций, впервые был зарегистрирован новый банк. В целом в России, начиная с 2015 года, это первый созданный банк с базовой лицензией. ИА REGNUM разбиралось в том, кто же стоит за свежеиспечённым игроком финансового рынка Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, 21 марта 2019 года в Казани официально было зарегистрировано ООО «Банк 131», а ЦБ РФ ещё 13 марта одобрил ему выдачу базовой лицензии на банковские операции. При этом банк не сможет привлекать вклады физлиц и получит базовую лицензию после полной оплаты уставного капитала, который составляет 340 млн рублей.

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По данным ЕГРЮЛ, председателем правления нового российского банка, чей основной вид деятельности — денежное посредничество, является Александр Магомедов. Какого-либо бизнеса за ним не зарегистрировано, но из открытых источников известно, что ранее он был членом правления ООО НКО «Яндекс.Деньги». В 2015 году Магомедов также фигурировал в СМИ в должности начальника отдела по развитию платежного бизнеса «Яндекс.Денег». Из открытых источников также известно, что Магомедов закончил Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского и Финансовый университет при правительстве РФ. С 2008 по 2011 год он работал в группе компаний «Аскон». Данная компания основана в Санкт-Петербурге в 1989 году и специализируется на разработке и поставке программного обеспечения, в том числе работает с продуктами для автоматизации производственной и проектной деятельности.

Единственным владельцем ООО «Банк 131» является Дмитрий Еремеев, на которого также не зарегистрировано никаких компаний, кроме вновь созданной.

Из открытых источников информации известно, что 35-летний Еремеев ранее возглавлял группу компаний «Фикс», которая была учреждена в июне 2009 года, позиционирует себя как международный IT-холдинг и является резидентом Иннополиса, а по документам числится малым предприятием.

Уставный капитал ООО «Фикс» составляет 10 тыс. рублей, его единственный владелец с 25 января 2017 года Сергей Еремеев (брат Дмитрия Еремеева), который, в свою очередь, имеет в собственности ещё три компании в Москве и Санкт-Петербурге — торговое ООО «Енот Экспресс» (учреждено в сентябре 2018 года), ООО «МСО2» и ООО «МСО1», учреждённые в апреле 2015 года. В двух последних Сергей Еремеев — совладелец. Основной вид деятельности этих обществ — техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.

В ЕГРЮЛ также фигурирует резидент Иннополиса — ООО «Фикс», созданный в августе 2014 года, специализирующийся на разработке компьютерного программного обеспечения. До 24 июля 2017 года Дмитрий Еремеев являлся его учредителем, но с этого числа компания перешла кипрскому оффшору — Росберн Холдингс Лимитед, учреждённому в октябре 2016 года. Директором этого ООО «Фикс» является владелец ООО «Сатори», оштрафованного в 2018 году Управлением Пенсионного фонда РФ за представление неполных или недостоверных сведений о застрахованных лицах, Константин Могилевкин.

О том, что планирует создать банк, Дмитрий Еремеев сообщал казанским СМИ ещё в ноябре 2018 года, отмечая, что название тот получит в честь казанского физико-математического лицея №131, где он обучался вместе с братом и который закончила его мать. Своё состояние Еремеев сделал на кешбэк-сервисах.

Известно также, что компания «Фикс» являлась оператором городской системы ЖКХ «Открытый город», а сам Еремеев был советником по IT мэра Казани Ильсура Метшина. На сегодня в мэрии Казани (в отделе бюджетной политики в социально-культурной сферы финансового управления) работает Ирина Еремеева, но неизвестно, является ли она родственницей советника или однофамилицей.

Напомним, в Татарии за 2016−2017 годы было лишено лицензий шесть банков, в их числе — ООО Коммерческий банк «Камский горизонт», ПАО «Татфондбанк», банк «Спурт», «Татагропромбанк», «ИнтехБанк», «Анкор Банк».