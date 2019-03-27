Москва, 27 марта, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Украинские бандеровцы — это смесь зверского нацизма и беспредельного анархизма с бандитизмом по типу махновщины, что вкупе вводило в оторопь даже видавших виды немецких эсэсовцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Современные бандеровцы

Он отметил, что в любой, даже самой свирепой нацистской армии всегда волевым усилием останавливаются бесчинства, поскольку в один момент они начинают разлагать армию, их чинящую, что сказывается на ее боеспособности. У бандеровцев же никаких внутренних тормозов не было, наоборот, поощрялся бандитизм, изощренные зверства и полная анархия.

«Конечно, это соединение нацизма с анархизмом, с бандитизмом, с откровенно далеко идущей уголовщиной, с какими-то вещами, нарушающими всякое представление о нормах человечности — это и есть вот эти нацбаты, они же сейчас являются не каким-то мелким элементом, они начинают править бал, принимаются законы людоедские в защиту всего этого, бандеризация продолжается и продолжается, а значит говорится «это можно, это нужно, это есть некий общий курс»», — отметил Кургинян.

По его словам, все это имеет далеко идущие последствия в ситуации, когда идет на Украину и военная помощь с Запада, и сама Украина наращивает свой военный потенциал.

Как заявлял ранее Сергей Кургинян, идеология бандеровцев пропитана не только человеконенавистничеством, но и оккультизмом, в рамках которого совершаются совершенно языческие дикости наряду со зверствами против мирного населения, о которых даже говорить страшно.