Москва, 27 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Украинский майдан и украинский национализм пропитаны оккультизмом и зверским анитихристианством, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм (фрагмент). 1823

"Мы знаем про пытки детей, мы знаем, как в рестораны кидали полиэтиленовые пакеты с криками: «сжарь мне печень моего противника». Да, мы видели такое, от чего мороз по коже идет. Мы видели лозунги их, в которых ни о каком Христе речи не идет. Кстати, что такое «предвечна Украина» с точки зрения христианства? Мы видели страшные вещи, мы знаем, что там творятся оккультные разного рода мерзости», — заявил политолог.

По его словам, это все настолько было на поверхности, что не видеть этого было невозможно. Более того, всё творившееся во время и после Майдана 2014 года нисколько не противоречит тем зверствам, которые чинили бандеровцы во время Великой Отечественной войны. При чем, эти зверства вызывали оторопь даже у немецких эсэсовцев.

«Мы молчали очень многие годы по поводу ужаса чудовищного бандеровщины, поэтому начали чуть-чуть что-то говорить, и все равно мы не хотим до конца терзать слух людей тем ужасом, который там был. Но главный вопрос в том, что в отличие от неких старших братьев нацистских они не могли оставить ни мародерства, ни бандитизм», — продолжил эксперт.

Напомним, что Сергей Кургинян с коллективом единомышленников из движения «Суть Времени» представил в феврале 2018 года книгу «Украинство — кем и зачем оно сконструировано», где разбираются истоки возникновения бандеровской идеологии, а также очень детально описываются все зверства, которые вторили украинские нацисты над мирным населением собственной же страны.