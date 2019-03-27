Москва, 27 марта, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Правительству удалось достичь тех целей, которые преследовало соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливном рынке в России, заявил Анатолий Голомозин, замглавы ФАС, на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Те цели, которые были поставлены в соглашении, достигнуты, — сказал Голомозин. — С начала года по первую декаду марта розничные цены на бензин выросли на 0,83%, на дизельное топливо — 0,91%, в то время как инфляция составила 1,7%».

Представитель ФАС отметил, что соглашение позволило сдержать цены. По его оценке, «цены на бензин отстают от экспортного паритета примерно на десять тысяч рублей», а цены на дизельное топливо — на пять тысяч.

Кроме того, отмечает Голомозин, в стране достаточно большие запасы топлива: по бензину они больше, чем в 2018 г., на десять процентов, по солярке — на 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Козак 21 марта объявил о намерении продлить соглашение с нефтяниками ещё на три месяца. При этом требования к нефтяным компаниям могут быть снижены.