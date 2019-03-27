Вашингтон, 27 марта, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Министерству юстиции США необходимо назначить нового спецпрокурора, чтобы он проверил расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве», заявил республиканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм на пресс-конференции в Вашингтоне.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

Таким образом Грэм прокомментировал результаты расследования Мюллера, которые не выявили никакого «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Он предложил назначить нового спецпрокурора, который проведет расследование в адрес тех, кто заявлял о связях президента США Дональда Трампа с Россией. В частности, выяснить судьбу ордеров, позволявших наблюдать за работниками предвыборного штаба Трампа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что в течение нескольких недель будет опубликована публичная часть итогов расследования Мюллера по делу о «российском вмешательстве». Публичную часть доклада зачитает генпрокурор США Уильям Барр.