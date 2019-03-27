Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смешная зарплата

Уфа, 27 марта, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Смех и аплодисменты медперсонала роддома в городе Салавате (Башкирия) при зачитывании размеров зарплат — это заранее подготовленная акция, заявила директор медучреждения Альбина Фатыхова, пишет газета «Известия».

По ее словам, размеры зарплат, которые были названы, неофициальные, поскольку нельзя по закону обнародовать информацию о персональных данных, но при этом прозрачные.

«Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель», — процитировал Фатыхову телеканал «Звезда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, роддом в Салавате прославился после инцидента во время встречи медперсонала с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой.

При словах о зарплатах акушерок в размере 35,4 тыс. рублей, детских медсестер и младшего медперсонала — 29,5 тыс. и 21,3 тыс. рублей в зале засмеялись и захлопали в ладоши.