Дамаск, 27 марта, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.

Neptuul Зал заседаний Совета безопасности ООН

Агентство в своем сообщении ссылается на неназванный источник среди дипломатов. Согласно заявлению источника, Сирия попросила созвать Совбез ООН после признания Соединенными Штатами Голанских высот территорией Израиля.

Ранее, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании сирийских Голанских высот израильской территорией. Эта территория была оккупирована Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны, а об аннексии высот Израиль объявил в 1981 году. Эта аннексия не была признана ни одним государством в мире, также не признала ее и Организация Объединенных Наций.