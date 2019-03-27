Киев, 27 марта, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Главным оппонентом украинского президента Петра Порошенко является глава России Владимир Путин, заявил лидер Украины в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Порошенко, своим союзником он считает народ Украины. Про своих противников Порошенко сказал следующее:

«Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил, что совершенно уверен в победе на выборах, которые состоятся 31 марта. 25 марта он сказал, что не намерен «вымаливать прощение у Путина».