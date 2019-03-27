Куньмин, Китай, 27 марта, 2019, 03:08 — ИА Регнум. В китайской провинции Юньнань дикий слон пришел в город из-за того, что был изгнан из леса другим самцом, сообщает портал Newsflare.

(сс) chillervirus Слон

На опубликованных кадрах видно, что слон ведет себя достаточно спокойно, однако во время своего похода по городу животное повредило несколько автомобилей. Ряд очевидцев предполагает, что слон вымещал злость на окружающих предметах из-за того, что не смог найти себе самку для спаривания. Полицейским и пожарным удалось обуздать слона и сопроводить его обратно в лес.

Отметим, что в китайской провинции Юньнань нередко происходят инциденты со слонами. Иногда слонам не хватает пищи в их естественной среде обитания и в связи с этим они нападают на урожаи крестьян и портят их имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Китае начался эксперимент по созданию «буфетов» для слонов. Эксперимент был признан удачным, так как дал слонам необходимую пищу и позволил их удерживать вдали от проживания людей. В марте 2019 года было принято решение построить дополнительные «буфеты» для слонов.