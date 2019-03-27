Мехико, 27 марта, 2019, 03:02 — ИА Регнум. В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.

(сс) thomasstaub Взрыв

По данным портала El Universal, на место происшествия прибыли спасатели и медики. Отмечается, что дым и огонь на месте взрыва поднимается на десятки метров. В настоящее время нет данных о пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года восемь человек погибли и еще 53 человека получили ранения в результате взрыва пиротехники в мексиканском штате Керетаро. Фейерверки были сложены возле церкви для празднования дня Святой Марии Гваделупской. Они сдетонировали по невыясненной причине.