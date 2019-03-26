Лондон, 27 марта, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit. Официальное заявление было опубликовано пресс-службой парламента страны.

Welsh photographs Brexit

В сообщении говорится, что правительство не намерено отменять Brexit и будет придерживаться результатов референдума 2016 года, где большинство британских граждан проголосовало за выход из Евросоюза. В правительстве подчеркнули, что петиция набрала существенную поддержку, однако она не может отменить результаты референдума, на котором проголосовало больше половины граждан Великобритании.

В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.

Отметим, что петиция за отмену Brexit за месяц набрала поддержку около 5,8 млн жителей Великобритании. Согласно действующему законодательству, петиция, набравшая более 100 тысяч подписей, должна быть рассмотрена в парламенте. В связи с этим 1 апреля парламент Соединенного Королевства проведет дебаты по этому вопросу.