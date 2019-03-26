Пекин, 27 марта, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Новые смартфоны P30 и P30 Pro официально представил производитель Huawei.

Цитата из видео «Huawei P30 Series» пользователя Huawei Mobile Russia. youtube.com Гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю показывает смартфоны P30 и P30 Pro

У нового смартфона Huawei P30 — тройная камера с разрешением 8+16+40 Мп. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, объём оперативной памяти — шесть гигабайт. Процессор Kirin 980, ёмкость «батарейки» 3 650 мАч.

У смартфона Huawei P30 Pro — четыре камеры с разрешением 20+40+8 Мп, пятикратный оптический зум, а также десятикратный гибридный и 50-кратный — цифровой. Пользователь сможет делать фотографии высокого качества даже при многократном увеличении.

Процессор P30 Pro — Kirin 980, ёмкость аккумулятора — 4200 мАч, оперативная память — восемь гигабайт. Диагональ экрана — шесть с половиной дюймов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Counterpoint, Huawei вытесняет американский Apple с китайского рынка смартфонов. Камеры смартфонов Huawei стали заметно лучше, чем у американского конкурента.