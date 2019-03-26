Вашингтон, 27 марта, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс собирался уйти в отставку в декабре 2018 года из-за несогласия с позицией президента страны Дональда Трампа по Сирии, однако его отговорил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис и Дэн Коутс

По их словам, Коутс был не согласен с решением Трампа вывести американский военный контингент из Сирии. Также недовольство Коутса вызывало поручение американского президента найти доказательства прослушивания его телефонов еще во времена президентского срока Барака Обамы, во время предвыборной кампании 2016 года.

Отмечается, что «последней каплей» для Коутса стало намерение Трампа вывести войска из Сирии, а также решение об отставке действовавшего тогда министра обороны США Джеймса Мэттиса. Это привело к тому, что глава нацразведки собирался подать заявление об отставке, однако от этого его отговорил его друг вице-президент Майкл Пенс. Он попросил его повременить с этим решением до лета.