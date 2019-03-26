Баку, 27 марта, 2019, 02:03 — ИА Регнум. В результате пожара, произошедшего в торговом центре «Диглас» в столице Азербайджана Баку, пострадали 12 человек, сообщает Sputnik.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Сообщается, что в здании торгового центра произошел крупный пожар. Посетители и работники ТЦ были эвакуированы из здания. В ликвидации возгорания были привлечены два пожарных вертолета. В результате пожара пострадали 12 человек. Четверо из них получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще пять отравились дымом. Отмечается, что все пострадавшие — сотрудники МЧС Азербайджана, принимавшие участие в ликвидации пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» в Челябинске сработала пожарная сигнализация, из здания были эвакуированы посетители и работники комплекса. Позднее выяснилось, что сигнализация сработала из-за пригорания пищи во время приготовления ее в микроволновой печи.