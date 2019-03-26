Барнаул, 27 марта, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Возвращения в школу учитель Татьяна Кувшинникова, уволенная под давлением в связи с публикацией своей фотографии в платье, не планирует, передает RT.

Александра Майер ИА REGNUM Пустой класс

По словам педагога, ее волнует в связи со случившимся отношение к ее сыну, особенно в свете предстоящих экзаменов. В школу же возвращаться она не планирует:

«Мне говорили, что я могу работать и дальше, но мне некомфортно работать в такой обстановке».

Напомним, учитель русского языка и литературы Кувшинникова вынуждена была уволиться после того, как одному из родителей не понравилась ее фотография в коротком платье и летних туфлях, сделанная на берегу водоема зимой; учительница занимается зимним плаванием.

Когда разразился скандал, министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что Кувшинникова пропагандирует здоровый образ жизни и что ей надо предложить работу в школе, потому что такие учителя нужны.

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