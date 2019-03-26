Санкт-Петербург, 27 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Обращение в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с публикацией продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина направил адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, пишет 27 марта газета «Известия».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Прокуратура города Москвы

В заявлении адвоката отмечается, что нужно проверить публикацию Разина от 23 марта в Instagram, где он призывает «каждого порядочного москвича» при первой встречи с лидером «Ленинграда» «набить ему рожу».

Юрист отмечает, что это можно расценить как призыв к насилию в отношении Шнурова. Он настаивает, что следственные органы и прокуратура должны возбудить уголовное дело в отношении Разина.

Отмечается, что 23 марта Разин предложил пять миллионов рублей и защиту в суде тому, кто «набьет рожу» Шнурову. Это, как отмечалось в посте, нужно сделать в ответ на оскорбление Шнуровым жителей Москвы, которое тот допустил (так считает Разин) в эфире ток-шоу «Зенит».