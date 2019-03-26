Вашингтон, 27 марта, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп снова назвал ведущие СМИ страны «врагами народа», на этот раз в связи с освещением ситуации вокруг доклада спецпрокрурора Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

(сс) Dayne Topkin СМИ

«Ведущие СМИ страны находятся под огнем и презрительными взглядами всего мира, потому что они коррумпированные и ЛЖИВЫЕ. Два года они продвигали иллюзорную тему российского вмешательства, а сами знали, что никакого вмешательств не было. Они воистину Враги Народа и Настоящая Оппозиционная партия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уже неоднократно давал характеристику «враги народа» ряду американских СМИ, ведущих информационную войну против него. Так, 5 марта 2019 года, Трамп вновь охарактеризовал так лживые американские СМИ. Он подчеркнул, что ведущие американские медиакорпорации либо вымерли, либо деградировали.