Каракас, 27 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом» Венесуэлы, пообещал раскрыть свой план по захвату власти в республике 27 марта. Этот анонс он разместил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

«Завтра я объявлю все подробности плана операции «Свобода». Мне в этом помогут руководители и лидеры страны», — заявил он.

Гуйадо также заявил, что его сторонникам необходимо усилить самоорганизацию и «сделать последний шаг» для свержения законно избранного президента Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил о создании так называемых «комитетов помощи Свободе». Эти комитеты должны будут вести пропаганду против действующей власти.