Вашингтон, 27 марта, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Решение Вашингтона по признанию принадлежности Голанских высот Израилю — это констатация реальной ситуации и очередной правильный шаг США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Kyle Taylor Голанские высоты

Глава госдепа сравнил реакцию на решение Вашингтона по Голанам с признанием главы США Дональда Трампа Иерусалима столицей Израиля. Хотя это решение понравилось не всем странам, отметил он, в Вашингтоне считают его правильным, как и решение по Голанским высотам.

«Мы просто признаем реальность», — заявил Помпео.

Что касается мнения прочих стран, то Вашингтон рассчитывает, что они последуют за США. Вашингтон ведет соответствующие переговоры.

Напомним, 25 марта Трамп подписал прокламацию, в которой за Израилем признается суверенитет над Голанскими высотами, являющимися территорией Сирии. На уровне ООН эта территория считается спорной, и Совет Безопасности этой организации не согласен менять статус Голан по желанию США.