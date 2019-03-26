Мурманск, 27 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. По факту травмирования жительницы Мурманска упавшей наледью возбуждена проверка со стороны областного Следственного управление СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

Сообщается, что инцидент произошел в районе Рыбного проезда в Мурманске. Женщине на голову упала сосулька с крыши многоквартирного дома. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действий должностных лиц муниципальных органов, которые были обязаны следить за чисткой крыш от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Казани на голову 58-летнего мужчины и двухлетнего мальчика упала наледь. Мужчина и ребенок пострадали, их доставили в больницу. Мужчина получил травмы средней степени тяжести, ребенок травм не получил. Ведется проверка.