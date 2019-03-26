Вашингтон, 27 марта, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Через нескольких недель будет публично зачитана та часть доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о России, которая предназначена для широкой аудитории, сообщает Reuters.

Роберт Мюллер

Уточняется, что сроки назвал представитель американского минюста. Публичная часть доклада будет зачитана генпрокурором Штатов Уильямом Барром. Юрист, на которого ссылается агентство, отметил, что пока ведомство не собирается направлять в Белый дом копию доклада Мюллера.

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Напомним, 24 марта Барр в Конгрессе огласил итоги расследования команды Мюллера о так называемом российском вмешательстве в американские президентские выборы, результатом которых стало избрание на пост главы Штатов Дональда Трампа.

Таким образом, расследование длилось более двух лет. Оказалось, что не существует доказательств участия штаба Трампа и кого-либо с ним связанного с Россией «в её попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году».

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