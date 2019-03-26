Dmitry Rozhkov Владимир Соловьёв

Москва, 27 марта, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Перепалка двух гостей программы «Кто против?» Араика Степаняна и Грэга Вайнера закончилась тем, что ведущий Владимир Соловьёв выпроводил обоих. Видео опубликовано на сайте YouTube.

Речь шла о национальной проблеме, связанной с евреями. После обвинения во лжи, которое Вайнер высказал в грубой форме, Степанян подбежал и плеснул на оппонента водой. Гости чуть не сцепились, их разняли Соловьёв и политолог Сергей Михеев. После этого ведущий сказал:

«Грэг, до свидания сейчас. Араик, тоже — до свидания. Нельзя! Это просто не позволительно… Грэг, нельзя говорить такие слова, нельзя такие вещи… И, охрана, чтобы рядом друг с другом не оказались».

«Хорошо, что я быстро бегаю, — добавил Соловьёв. — Почему вынуждены были удались Грэга: за выражение. Выражаться нельзя, нельзя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Соловьёв уже удалял Вайнера из студии за оскорбление памяти героя России пилота Су-25 Романа Филипова.

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Напомним, 21 марта из студии программы «Место встречи» ведущим Андреем Норкиным был удалён украинский политолог Павел Жовниренко.