Вашингтон, 27 марта, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Liam Allport Boeing 737 Max

У самолета возникли проблемы с двигателем, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии. Выживших не было. Многие страны временно прекратили использовать такие лайнеры, так как катастрофа стала второй за несколько месяцев.

До этого такой же самолет рухнул в Индонезии. Тогда тоже никто не выжил.