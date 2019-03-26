Москва, 26 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv приехала в Россию после отказа представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Maruvofficial.com Анна Корсун

Корсун разместила фото, сделанное в московской студии радиостанции Energy, сопроводив его комментарием: «Счастливые моменты с фанатами».

https://www.instagram.com/p/BvbgyATAVh4/

Напомним, певица Maruv одержала победу в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019», однако затем подверглась травле за свои выступления в России и пацифистское высказывание на отборе.

Артистке был предложен заведомо невыполнимый контракт, после чего она приняла решение отказаться от участия в конкурсе. Вслед за этим представлять страну на мероприятии отказались и другие финалисты.