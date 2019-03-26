Киев, 26 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко выступил против того, что в стране запрещали изучать русский язык и использовать его в повседневной жизни. Об этом Ляшко заявил сегодня, 26 марта, в эфире телеканала NewsOne.

Аимаина хикари Олег Ляшко

«Я против того, чтобы запрещали изучение русского языка… Если человек изучает русский, арабский, немецкий, французский — на здоровье, изучай. Чем больше языков знаешь, тем лучше. А что это такое: запретить все языки изучать, кроме украинского?» — сказал Ляшко.

При этом он подчеркнул, что чиновники обязаны говорить на украинском языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники начали тотальную дерусификацию страны.

Однако сейчас на Украине выборы президента, в которых участвуют 39 кандидатов. До дня выборов — 31 марта — осталось совсем недолго. Кандидаты дают различные обещая, которые и не собираются выполнять.