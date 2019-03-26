Вашингтон, 26 марта, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Одна из установленных 22 марта снаружи МКС аккумуляторных батарей оказалась неисправной, сообщает 26 марта пресс-служба аэрокосмического агентства США.

МКС

Уточняется, что эти устройства были доставлены на орбиту в сентябре 2018 года японским грузовым космическим кораблем и установлены снаружи американского сегмента станции 22 марта вышедшими в открытый космос астронавтами Энн МакКлейн и Ником Хейгом.

Попытка зарядить одну из этих батарей оказалась безрезультатной.

По утверждению NASA, на работе МКС эта неисправность не отражается. Инженеры пытаются найти решение технической проблемы.

Напомним, на данный момент экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака, а также астронавтов США Ника Хейга, Кристины Кук и Энн МакКлейн.